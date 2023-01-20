Ezeli rakibe transfer oluyor! Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarını deli edecek görüşme

Şampiyonluk yolunda nokta atışı transferler yapmak isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Caner Erkin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sol bek ihtiyacını kısa sürede çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılan yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor. Özellikle Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde imzayı atacağı iddia ediliyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılan sol bek oyuncusu Caner Erkin'in geleceği merak ediliyordu. Transfer dönemi açılmasına rağmen hala bir takıma imza atmayan Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor. Sol bek konusunda Türk bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

OKAN BURUK ONAYI VERDİ

Sol bek transferine öncelik veren ve kadrosunda Türk bir oyuncuyu oynatmak isteyen Okan Buruk, Caner Erkin'i yönetime sundu. Galatasaraylı yöneticilerle konuşan Caner, teklifi kabul etti. 2009/2010 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Caner, sarı-kırmızılılarda forma giymek istediği için maaşında da indirim yaptı.

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Caner Erkin ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisi için araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Başka bir isimle anlaşılamaması durumunda Caner Erkin'i kadrosuna katacak Galatasaray'da önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.