Fenerbahçe tam 1 yıl arayla Şampiyonlar Ligi'nde aynı senaryoyu yaşadı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, geçen sezon yaşanan bir başka 3. eleme turu maçını hatırlattı. Fenerbahçe, 2024 yılında da Lille karşısında aynı tarihte, yine son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Her iki maçta da skorun ve günün aynı olması dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu yıl da benzer bir senaryoyu yaşadı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesi 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
AYNI TARİH, AYNI SKOR
Bu sonuç, geçen sezon yaşanan bir başka 3. eleme turu maçını hatırlattı. Fenerbahçe, 2024 yılında da Lille karşısında aynı tarihte, yine son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Her iki maçta da skorun ve günün aynı olması dikkat çekti.