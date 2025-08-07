Fenerbahçe tam 1 yıl arayla Şampiyonlar Ligi'nde aynı senaryoyu yaşadı

Fenerbahçe tam 1 yıl arayla Şampiyonlar Ligi'nde aynı senaryoyu yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe tam 1 yıl arayla Şampiyonlar Ligi'nde aynı senaryoyu yaşadı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, geçen sezon yaşanan bir başka 3. eleme turu maçını hatırlattı. Fenerbahçe, 2024 yılında da Lille karşısında aynı tarihte, yine son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Her iki maçta da skorun ve günün aynı olması dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu yıl da benzer bir senaryoyu yaşadı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesi 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

AYNI TARİH, AYNI SKOR

Bu sonuç, geçen sezon yaşanan bir başka 3. eleme turu maçını hatırlattı. Fenerbahçe, 2024 yılında da Lille karşısında aynı tarihte, yine son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Her iki maçta da skorun ve günün aynı olması dikkat çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıoğuz:

bıraktım feneri ne hali varsa görsün

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Peki bu kadar olumsuzlukları ligde de yaşayan ve kendi beceriksizleri yüzünden 7 şampiyonluk kaybeden bir takım utanmadan Yapıdan bahsediyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

MAL_HAT VE MELİKE DAŞŞŞŞ NEREDE. BERABERLER Mİ YİNE ACABA?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
