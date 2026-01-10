Haberler

Fenerbahçe, Süper Kupa finali için stada geldi

Fenerbahçe, Süper Kupa finali için stada geldi
Güncelleme:
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finali için hazırlıklarını tamamlayarak takım otobüsüyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray ile saat 18.45'te karşılaşacak.

Fenerbahçe takım otobüsü, Turkcell Süper Kupa finali için müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu derbinin hazırlıklarını tamamlayarak, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs mücadelenin oynanacağı stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
