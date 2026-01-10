Fenerbahçe, Süper Kupa finali için stada geldi
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu derbinin hazırlıklarını tamamlayarak, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs mücadelenin oynanacağı stada giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor