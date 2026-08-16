Fenerbahçe Sezona Yenilgiyle Başladı: 2-1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna yenilgiyle başlamış oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 5. resmi maçta ise ilk yenilgisini yaşadı.

Gençlerbirliği ise geçen sezondan kalan galibiyet serisini devam ettirerek, sezona önemli bir 3 puanla başladı.

İsmail Kartal'ın serileri sona erdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takımla namağlup serileri sona erdi.

İsmail Kartal, teknik direktör olarak 4. dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de Süper Lig deplasmanlarında bu karşılaşmaya kadar 33 maçtır kaybetmiyordu.

Fenerbahçe'nin başında dış sahadaki son yenilgisini 15 Mart 2015'te Gençlerbirliği'ne karşı yaşayan İsmail Kartal'ın serisi, yine bir Gençlerbirliği maçıyla son bulmuş oldu.

Ankara deplasmanına kadar Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı son 27 maçı da kaybetmeyen Kartal'ın bu serisi de başkentte son buldu.

10 yıl sonra açılış maçını kaybetti

Fenerbahçe, 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti.

2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.

Talisca serisine devam etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Talisca, bu sezon 5. resmi maçta da gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Gornik Zabrze ve Sturm Graz'la oynadığı ikişer maçta da fileleri birer kez havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında da Gençlerbirliği'ni boş geçmedi.

Brezilyalı futbolcu, aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imza atmış oldu.

Vedat Muriç 2 bin 218 gün sonra

Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra dönen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç, 2 bin 218 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği maçının 60. dakikasında oyuna girdi. Muriç, bu karşılaşmadan önce son Süper Lig maçına Fenerbahçe formasıyla 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş karşısında çıkmıştı.

Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti sona erdi

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe karşısında Ankara'daki galibiyet hasreti 11 yıl sonra bitti.

Bu maç öncesinde rakibi karşısında sahasında son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde eden kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık hasreti de dindirdi.

İrfan Can Eğribayat yıldızlaştı

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı başarılı bir performans gösterdi.

28 yaşındaki kaleci, toplam 10 kurtarışa imza atarken, takımının aldığı 3 puanda başrol oynadı.

Etebo sahalara döndü

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcu Peter Etebo, yaklaşık 1 yıl sonra sahalara döndü.

Geçen sezonun başında aşil tendonu kopan Etebo, Fenerbahçe maçında 75. dakikada formasına kavuştu.

Öte yandan geçen sezon sakatlığından ötürü lisansı dondurulan Moussa Kyabou da ikinci yarıda oyuna girdi.

Kaynak: AA