Fenerbahçe, Süper Lig 9. hafta Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İSTANBUL/ FENERBAHÇE, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşılaşması öncesinde tesislerinde kampa girdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı