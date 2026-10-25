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Fenerbahçe, Süper Lig 9. hafta Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

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Fenerbahçe, Süper Lig 9. hafta Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanın ardından takım Galatasaray karşılaşması öncesi kampa girdi.

İSTANBUL/ FENERBAHÇE, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşılaşması öncesinde tesislerinde kampa girdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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