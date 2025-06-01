Fenerbahçe Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Fenerbahçe Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunu tamamlamasının ardından, Ülker Stadyumu'nda yenileme ve tadilat çalışmaları başladı. Maraton ve Fenerium tribünlerinde 9 bin adet koltuk yenileniyor. Çalışmaların 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunu Konyaspor maçı ile noktalamasının ardından stadyumda yenileme ve tadilat çalışmaları başladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yenileme ve tadilat çalışmaları kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenileniyor. Yenileme çalışmaları koltukların söküm işlemleri ile başladı. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Ağırlığı 1 tondan fazla olan tosun, rekor fiyata satıldı
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı

Başarısızlığın faturası ağır! Tam 10 isimle yollar ayrıldı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.