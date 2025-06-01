Fenerbahçe Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunu Konyaspor maçı ile noktalamasının ardından stadyumda yenileme ve tadilat çalışmaları başladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yenileme ve tadilat çalışmaları kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenileniyor. Yenileme çalışmaları koltukların söküm işlemleri ile başladı. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL