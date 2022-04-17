Fenerbahçe soyunma odasında duygusal anlar! "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan maçta tribünlerden büyük destek gerek teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonunda soyunma odasında duygusal anlar yaşadı.

"GERİDEN GELEN HER ZAMAN AVANTAJLIDIR"

Ajansspor'un haberine göre, İsmail Kartal soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Taraftarımızın bana gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız varsa biz varız. Onların desteği ile bugün buralara geldik. Biz işimizi yapmaya ve tek tek maçlara konsantre olmaya devam edeceğiz. Kalan maçlarımızı kazanacağız, sahada sabredeceğiz ve sonucu bekleyeceğiz. Evet rakip ile aramızda puan farkı var ve hala şampiyonluk şansımız sürüyor. Biz ne kadar çok istekli olduğumuzu onlara gösterirsek rakibin psikolojisi bozulmaya başlar. Kalan haftalar onlar için daha zor geçmeye başlar. Geriden gelen her zaman avantajlıdır ve biz bu avantajımızı son ana kadar sürdürmeliyiz." dedi.