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Fenerbahçe, Slovak ekibi Spartak Trnava'yı mağlup etti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 6. maçında sahasında Spartak Trnava'yı 1-0 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sarı-lacivertliler galibiyete ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Takac kornere çeldi.

26. dakikada Fred'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Dzeko vuruşunda top üstten auta gitti.

33. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi'nin vuruşunda top kaleci Takac'a çarparak kornere gitti.

36. dakikada Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi'nin sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Gove Petreski

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Kent, King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi, Crespo, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata, Zelijkovic, Bernat, Ofori, Duris, Azango

Yedekler: Rusov, Vantruba, Kompan Breznik, Prochazka, Djuricin, Ujlaky, Paur, Oseni

Teknik Direktör: Michal Gasparik

Gol: Ferdi Kadıoğlu (dk. 36) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Djiku (Fenerbahçe), Bukata (Spartak Trnava) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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