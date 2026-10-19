Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlığını son antrenmanla tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlığını son antrenmanla tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında 20 Ekim Salı günü Saracoğlu'nda oynayacağı Slavia Prag maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı. Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açıktı; takım tesislerde kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 20 Ekim Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 112 sitede yayınlandı.
Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp

Eğitim için gidip mahsur kaldılar! 1 gönüllü öldü, 10 kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Onu çok seviyorum
'Taçsız Kral' Ayhan Işık'ın adı mahkemelik oldu! Oyunculuk okulunun markasına tedbir

Ayhan Işık'ın adı mahkemelik oldu! Bilirkişi "kötü niyet" dedi
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı

Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı

Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı