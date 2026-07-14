Fenerbahçe, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki pivot daha önce Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında da görev yaptığı Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ile ikişer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Doğan