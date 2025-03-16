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Fenerbahçe, Samsunspor'a Karşı 5 Değişiklikle Çıktı

Fenerbahçe, Samsunspor'a Karşı 5 Değişiklikle Çıktı
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Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho liderliğinde Samsunspor karşısında 5 oyuncu değişikliği yaparak maça başladı. Kalede Dominik Livakovic yer alırken, yedeklerde önemli isimler bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Rangers maçı 11'ine göre Samsunspor karşısında 5 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Rangers maçı 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kalede Dominik Livakovic formasına kavuşurken, İrfan Can Eğribayat kulübede yer aldı. UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın, Bright Osayi-Samuel'in yerine Süper Lig'de yeniden 11'de başlarken, Yusuf Akçiçek'in yerine de Alexander Djiku şans buldu. Hücumda ise Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Dusan Tadic ve Edin Dzeko sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün de tedavileri sürüyor. Allan Saint-Maximin ile Cenk Tosun teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Fred, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko" 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri ise yedek bekledi.

Livakovic, 15 maç sonra sahada

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Livakovic'in Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Süper Lig'de 7 maç kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 15 maç sonra 11'de görev aldı.

Youssef En-Nesyri 9 maç sonra kulübede

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Karadeniz ekibine karşı yedek başladı. Sezonun ilk bölümünde Edin Dzeko ile değişmeli oynayan En-Nesyri, teknik heyetin çift forvet sistemi sonrası düzenli olarak 11'de şans buldu ve attığı gollerle de takımını taşıyan isimlerden oldu. En-Nesyri, Süper Lig'de 9 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor müsabakasında ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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