Fenerbahçe Portekiz Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Portekiz kampında Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanda ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları ile birlikte taktiksel antrenmanlar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, yarın Portimonense ile hazırlık maçı oynayacak.
YENİ sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, günü tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın hazırlık maçında Portekiz ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor