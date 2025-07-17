Fenerbahçe, Portekiz'de İlk Hazırlık Maçında Kazandı

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Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden sezon hazırlıkları kapsamında Portimonense ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 galip tamamladı. Gollerini Sebastian Szymanski'nin kaydettiği karşılaşmada Sarı-lacivertliler, rakiplerinin tek golüne engel olamadı.

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe hazırlık maçında Estadio Municipal de Portimao'da Portekiz ekibi Portimonense ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 20 ve 62. dakikada Sebastian Szymanski atarken, rakibin tek sayısını 90. dakikada Tamble Monteiro kaydetti.

Hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü UD Leiria ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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