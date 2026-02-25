Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Spar Girona takımını 65-58 mağlup ederek doğrudan yarı finale yükseldi. İlk maçta da rakibini 87-69 yenmişti.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)

Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas

Fenerbahçe Opet: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 50-53

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımını 65-58 yendi.

Turun ilk karşılaşmasında rakibini evinde 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız

Modi'den İsrail'e tarihi destek: Yaşa İsrail!
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız

Modi'den İsrail'e tarihi destek: Yaşa İsrail!
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap