DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de Final Four'a Yükseldi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de Final Four'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 64-60 yenerek üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 64-60 mağlup ederek üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz, Josip Jurcevic, Blaz Zupancic

Fenerbahçe : Julie Allemand 5, Gabby Williams 16, Tina Charles 12, Emma Meesseman 19, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 3, Marieme Badiane 6

Başantrenör: Valerie Garnier

Beretta Famila Schio: Janelle Illona Salaun 5, Kitija Laksa 25, Dorka Juhasz 8, Ivana Dojkic 2, Martina Bestagno, Olbis Andre 6, Jasmine Keys 2, Giorgia Sottana 6, Costanza Verona 6

Başantrenör: George Dikeoulakos

1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-26 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 50-40 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
img

Yaren çadırında mikrofonu eline aldı, sesini duyanlar inanamadı
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den TFF'ye çok konuşulacak başvuru
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.