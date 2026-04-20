FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, kupasını aldı

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreninde Fenerbahçeli oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Prens Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

İlk olarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'e madalyaları verildi.

Ardından madalyalarını alan Fenerbahçe Opet, kaptan Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın kupayı kaldırmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Avrupa Ligi 6'lı Final'in en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli basketbolcu Julie Allemand seçildi.

6'lı Final organizasyonun All-Star 5'inde ise Julie Allemand, Emma Meesseman (Fenerbahçe Opet), Elizabeth Williams (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Merritt Hempe (Casademont Zaragoza) ve Klara Holm (Spar Girona) yer aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

