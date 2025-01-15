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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de Namağlup Devam Ediyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de Namağlup Devam Ediyor
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar İkinci Tur F Grubu'ndaki dördüncü maçında ZVVZ USK Praha’yı 63-54 yenerek liderliğini sürdürdü ve sezonun namağlup unvanını korudu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar İkinci Tur F Grubu dördüncü maçında ZVVZ USK Praha'yı 63-54'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, grupta liderliğine devam ederek bu sezonki namağlup unvanını korudu.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)

ZVVZ USK Prag: Ayayi 11, Jones 12, Cazorla 8, Vorackova 6, Magbegor 4, Vyoralova 5, Emese Hof 8, Andelova

Fenerbahçe Opet: Emma Meesseman 19, Williams 7, Allemand 5, Sabally 4, Atkins 4, Sevgi Uzun 6, Şerife Alperi Onar 8, Badiane 5, Tina Charles 2, Olcay Çakır Turgut 3

1. Periyot: 18-12 (ZVVZ USK Praha lehine)

Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 45-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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