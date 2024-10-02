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Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Maçı Yanıcı Maddelerle Durduruldu

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Maçı Yanıcı Maddelerle Durduruldu
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FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki maç, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durduruldu. Oyun 1 dakika 56 saniye devam ettikten sonra hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti.

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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