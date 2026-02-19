Haberler

Fenerbahçe-Nottingham Forest

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile İngiltere temsilcisi Nottingham Forest arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus

Kaynak: AA / Süha Gür
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti