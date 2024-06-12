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Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif var

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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Mourinho'nun planları arasında olup olmadığı henüz netleşmeyen Dzeko için karar oyuncuya bırakıldı. Yıldız futbolcu için yıllık 25 milyon euro maaş teklif edildi.

Transfer hareketliliğinin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Dzeko için Arabistan'dan teklif geldi.

KARARI KENDİSİ VERECEK

Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Yıllık 25 milyon euro kazanacağı bir maaş teklifi sunan Arabistan kulübü Dzeko'dan gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Dzeko konusunda kararsız olmasından dolayı top yıldız oyuncuya atıldı. Dzeko'nun Arabistan ekibiyle anlaşması durumunda bonservis olarak minimum 7 milyon euro talep edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Jose Mourinho Fenerbahçe Edin Dzeko Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Fat Pizza777:

belesden haci olur gitsin

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Serkan GÜNGÖREN:

Gidene kal gelene gelme demeyiz

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suskun çocuk null:

suudi Arabistan toplama kampı galiba geleni gideni alıyor

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