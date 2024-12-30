Üye Girişi
Haberler
Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
179 kişinin öldüğü uçak kazasından mucize kurtuluş! İşte ilk sözleri
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia

Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasında olduğu Talisca ile ilgili sürpriz bir kriz yaşandı. Talisca'nın Al-Nassr'daki alacakları nedeniyle rest çektiği ve takımda kalmaya karar verdiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın 15 milyon euro üzerinde birikmiş alacağı olduğu ve bu alacakları talep ettiği, Al-Nassr'ın ise transferde bonservis bedeli almayacağı için alacakların silinmesini istediği ifade edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi bitirme aşamasına geldiği Anderson Talisca'da büyük bir kriz çıktı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

TRANSFER İPTAL OLDU

Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Anderson Talisca, Al Nassr da kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye transferi ise bu gelişmeler üzerine iptal oldu.

Fenerbahçelilerin
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 maddelik manifesto
img

Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
img

179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıemre yılmaz:

bir gün tüm ülke acunun ne olduğunu anlayacak ama iş işten geçmiş olacak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNK:

Fenerbahçelilerin değil, siz yalancı haber sitesinin bitti dediğiniz transfer diye daha önce buradan okumuştum. Utanmaz yalancı sizleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Ne bir sevenim var, ne seven bir kalbimmm diyor Fenerbahçeliler... Mesaj yerine ulaşır umarım...Yalan, dolanla TV programları yapılır ama futbol yönetilmez...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Talisca kadar ayarsız bir adam yok araplara gittiği günden beri türkiyede transfer olmadığı klüp kalmadı yalandan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 maddelik manifesto
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranları! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi! 31 Aralık'ta EFT işlemi yapılır mı? 31 Aralık EFT işlemleri saat kaça kadar yapılabilir? 31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli? MEMUR ZAMMI 2025! Memur maaş zamları hangi kriterlere göre belirleniyor? 2025 memur zam oranları nasıl hesaplanıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Resmi Gazete bugün (30 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 30 Aralık | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 30 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.