Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasında olduğu Talisca ile ilgili sürpriz bir kriz yaşandı. Talisca'nın Al-Nassr'daki alacakları nedeniyle rest çektiği ve takımda kalmaya karar verdiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın 15 milyon euro üzerinde birikmiş alacağı olduğu ve bu alacakları talep ettiği, Al-Nassr'ın ise transferde bonservis bedeli almayacağı için alacakların silinmesini istediği ifade edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi bitirme aşamasına geldiği Anderson Talisca'da büyük bir kriz çıktı.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.
TRANSFER İPTAL OLDU
Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Anderson Talisca, Al Nassr da kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye transferi ise bu gelişmeler üzerine iptal oldu.