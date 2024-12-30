Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi bitirme aşamasına geldiği Anderson Talisca'da büyük bir kriz çıktı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

TRANSFER İPTAL OLDU

Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Anderson Talisca, Al Nassr da kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye transferi ise bu gelişmeler üzerine iptal oldu.