Fenerbahçe'nin sevinci kısa sürdü! Konyaspor, Göztepe'yi farka boğarak zirve inadını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe'nin sevinci kısa sürdü! Konyaspor, Göztepe'yi farka boğarak zirve inadını sürdürdü

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Konyaspor, Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçerek 2. sıraya yerleşti.

Konyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇEREK 2. SIRAYA YERLEŞTİLER

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Bytyqi kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 58'e yükselterek Fenerbahçe'yi geçti ve 2. sıraya yerleşti. Göztepe ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

Haberler.com - Spor

Konyaspor, Göztepe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Sadık:

Maşallah, inşallah hakemler devreye sokulmaz.

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