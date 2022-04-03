Fenerbahçe'nin sevinci kısa sürdü! Konyaspor, Göztepe'yi farka boğarak zirve inadını sürdürdü

Konyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇEREK 2. SIRAYA YERLEŞTİLER

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Bytyqi kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 58'e yükselterek Fenerbahçe'yi geçti ve 2. sıraya yerleşti. Göztepe ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

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