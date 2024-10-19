Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçına Eksik Kadro ile Çıkacağı Açıklandı

Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçına Eksik Kadro ile Çıkacağı Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maça, sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek olmadan çıkacak. Takımın kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Samsunspor maçı kamp kadrosunda İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede antrenmanda sakatlık yaşayan Cengiz Ünder'in yanı sıra İsmail Yüksek de yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İsmail Yüksek Cengiz Ünder Samsunspor Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.