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Fenerbahçe'nin Sakatlık Kabusu: Üç Oyuncu Birden Maçtan Çıktı

Fenerbahçe'nin Sakatlık Kabusu: Üç Oyuncu Birden Maçtan Çıktı
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Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sakatlıkları nedeniyle zorunlu oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldı. Takım, üç önemli oyuncusunu kaybederek mücadeleyi sürdürdü.

Fenerbahçe'de stoper mevkiinde oynayan Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sırayla maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadelede 3 oyuncu değişikliğini zorunlu olarak yaptı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle devam edemedi ve 55. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı. Brezilyalı futbolcu oyuna girmesinden 4 dakika sonra kendini yere bıraktı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin sağlık ekiplerini sahaya çağırmasıyla ilk müdahalesi yapılan Carlos da sahadan çıkmak zorunda kaldı. Kenara gelen Diego Carlos'un yerine 61. dakikada Yusuf Akçiçek dahil oldu. Yusuf ise girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlandı ve 75. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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