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Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yaptı. Icardi, "Aşkın Olayım" şarkısıyla yaptığı paylaşıma şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafları paylaştı ve "Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Icardi'nin bu hamlesi 'Fenerbahçe'ye gönderme' olarak yorumlandı. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşımda Icardi şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer verdi ve "Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMEHMET K.:

Bu GS lilerde neden utanma duygusu yok. Icardi karının iç çamaşırını çok beğendim.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıTuranokten Okten:

Her seferinde bir ahlaksız barınıyor. Bir zamanlar da melo vardı. Köpek taklidi yapardi

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Âlâ geyik seni

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMenderes akdag:

gundemde kalmak icin daha neler yapicak bakalim boynuzlu

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarınurullah acar:

Bu futbol’dur elbette puan kaybı olur ama bu essk kadar adamın baska derdi’mi yokmuş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Aaa pezevenk icardi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Vay beee fazla dokundurmuş galiba hep fenerliler yorum yapmış siz ilk önce arkadaşım kendi bahçenize bir bakın ondan sonra başka takıma yorum yapın unutulmadı volkanın yaptıkları şimdide Mert hakanın onların yanında bu hiç kalır

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıilker oymak:

İKARDİM ????

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıilker oymak:

EMANUEL MAURO İKARDİ RİVERO ??????????

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıilker oymak:

MAURO İKARDİM ??????????

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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