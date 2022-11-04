Fenerbahçe'nin golcüsüne hiç beklemediği yerden teklif geldi! Ne karar vereceği merak konusu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Serdar Dursun'a İtalyan ekibi Spezia talip oldu. Geçen sezon 37 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyen milli futbolcu yaz transfer döneminde de Adana Demirspor ve Dinamo Kiev'in radarına girmişti.

Jorge Jesus'un gözden çıkardığı Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibi Spezia devrede.

SPEZIA, SERDAR DURSUN'U İSTİYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalyan Ligi ekiplerinden Spezia, Serdar Dursun ile ilgileniyor. Milli futbolcunun adı, yaz transfer döneminde Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ile anılmıştı.

GEÇEN SEZON PARLADI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Serdar Dursun, 37 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 asist yaptı. Milli futbolcu bu sezon ise 11 maçta 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.