Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Vitesse'nin başına geçti

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse'nin teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli hoca ile 2024'ün sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.