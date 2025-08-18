Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen Hastaneye Kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırıldı. Oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen (86), hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı belirtilen Şen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Oğlu Metin Şen son durumu sosyal medyadan paylaştı

Öte yandan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bir aksilik olmazsa bugün hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.