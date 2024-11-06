Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar kadrosu belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı.

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Açıklanan listede sakatlığı bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Serdar Aziz kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kafilesi;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.