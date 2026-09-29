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Fenerbahçe milli arada Can Bartu Tesisleri'nde çift antrenman yaptı

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Fenerbahçe milli arada Can Bartu Tesisleri'nde çift antrenman yaptı
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Can Bartu Tesisleri'nde çift antrenman yaptı. Milli futbolculardan yoksun ilk idmanda core ve kuvvet, akşam antrenmanında çabukluk, koordinasyon ve çift kale maç çalışmaları yapıldı; takım yarın antrenmana devam edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sabah ve akşam saatlerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk idmanı salonda yapıldı. Core çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Akşam saatlerinden yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı; çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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