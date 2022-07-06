Fenerbahçe, medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılmasını talep etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılmasını talep etti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Resmi hesabından 5 yıldızlı yeni logosunu paylaşan Fenerbahçe, gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı lacivertli kulüpten bu konuya dair bir kez daha açıklama geldi. Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada: "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, 5 yıldızlı logo kullanımı hakkında açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama çok kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KULÜBÜMÜZ 5 YILDIZLI LOGO KULLANIMINI HAYATA GEÇİRMİŞTİR"

Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Amokachi:

Yazık. Şu Fenebahçe' nin düştüğü duruma bak.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
sadece kadir:

LİG TESCİL TARİHİ 1959 AMA GEL GÖR Kİ BU KADAR BECEKSİZLİK SONUCU BAŞVURABİLDİĞİ TEK SEBEP BU. 2 YIL ÖNCE 4. YILDIZ İÇİN ŞAMPİYONLUĞA ÇIKTIK BU YOLA DİYEN KENDİSİ DEĞİL MİYDİ. TAM BİR EZİKLİK ABİDESİ.

Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
RAMAZAN T.:

geçen sene hiç yıldız olmadan forma sattın sahada oynadın her başarısız sezonda bunu perdelemek için bizim sayılmayan şampiyonluklarımız var çığırtkanlığı yapmaktan vazgeç.şimdi de 5 yıldız koymuş komedi gibi takım

Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title