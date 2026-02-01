Fenerbahçe Medicana: 3-0

FENERBAHÇE Medicana, Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Galatasaray Daikin'e konuk oldu. Karşılaşmayı 0-3 kazanan Sarı -lacivertliler, ligdeki 16'ıncı galibiyetine imza attı. Maçın setleri, 19-25, 13-25, 23-25 tamamlandı.

Ev sahibi Galatasaray Daikin maça; Britt Bongaerts, Alexia Carutasu, İlkin Aydın, Kaja Grobelna, Wang Yuanyuan, Yasemin Güveli ve Eylül Akarçeşme Yatgın (L) 6'sıyla maça başladı.

Konuk ekip Fenerbahçe Medicana ise maça; Aslı Kalaç, Hande Baladın, Yaasmeen Bedart-Ghani, Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Alessia Orro altısı ve libero Gizem Örge ile başladı.

Ev sahibi ekibin 4 sayılık farkla önde götürdüğü setin ilk bölümünün ardından Eda, Hande, de Souza ve Fedorovtseva ile 7 sayılık seri yakalayan Fenerbahçe 13-18 öne geçtiği ilk seti 19-25 önde tamamladı.

İkinci sette 2-2 eşitliğin ardından skor avantajını eline geçiren konuk ekip, skoru 8-14'e gelince sarı kırmızılı ekipten mola geldi. Kalan bölümde oldukça rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, seti 13-25 kazanarak maç skorunu 0-2'ye taşıdı.

Çekişmeli geçen üçüncü sette 3 sayı geriden takip ettiği rakibini 18-18'de yakalayan Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın'ın sayısıyla da 21-22 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Kalan bölümde hata yapmayan Fenerbahçe seti 23-25, maçı da 3-0 kazandı.

Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken; Hande Baladın ile Ana Cristina de Souza da 13'er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Galatasaray'da ise 9 sayıyla takımının en skorer ismi Kaja Grobelna olurken, Alexia Carutasu 8 sayı ile mücadele etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.