Mbwana Samatta, kiralık olarak Genk'te Spor Haberleri Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Mbwana Samatta Fenerbahçe Belçika Genk Spor Haberler

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