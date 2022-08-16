Mbwana Samatta, kiralık olarak Genk'te
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor