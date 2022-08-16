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Mbwana Samatta, kiralık olarak Genk'te

Mbwana Samatta, kiralık olarak Genk'te

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Mbwana Samatta Fenerbahçe Belçika Genk Spor Haberler

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