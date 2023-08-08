Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Pas çalışmaları ve ayak tenisi maçı da gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, ayak tenisi maçıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.