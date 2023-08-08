Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Pas çalışmaları ve ayak tenisi maçı da gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.