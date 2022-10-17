Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e sert yüklendi. Meler'in ilk yarıdaki kararlarını eleştiren Çakar sosyal medyadan, "Halil Umut Meler çok tehlikelisin, hem de çok. Verdiğin her karar yanlış. 1. golde açık bir taban var. İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. 'Oyna devam' diyorsun." paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk olduğu mücadelede ilk yarıyı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, maçın hakemi Halil Umut Meler'i sosyal medyada sert eleştirdi.

"İRFAN CAN DİRSEĞİNİ SİLAH GİBİ KULLANIYOR"

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Halil Umut Meler çok tehlikelisin, hem de çok. Verdiğin her karar yanlış. 1. golde açık bir taban var. İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. 'Oyna devam' diyorsun." ifadelerini kullandı.

BATSHUAYI VE İRFAN BOŞ GEÇMEDİ

Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, 3. dakikada Batshuayi ve 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.