Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Kıran kırana geçen mücadelenin bitiş düdüğünün ardından tribünler karıştı.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER İLE EYÜPSPORLU TARTARLAR ATIŞTI

Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu. Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.