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Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi

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Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sar-lacivertli yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Kıran kırana geçen mücadelenin bitiş düdüğünün ardından tribünler karıştı.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER İLE EYÜPSPORLU TARTARLAR ATIŞTI

Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu. Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.

Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Tek eğlence fenevvv hahaha ;)

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Haber YorumlarıM. B.:

Yine fener yine olaylar

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