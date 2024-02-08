Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi RB Bragantino'ya kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi RB Bragantino Kulübü'ne kiraladı. Oyuncuya başarılar dileriz.
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi RB Bragantino Kulübü'ne kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL