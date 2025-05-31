Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Sezonu 2. Sırada Tamamladı

Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Sezonu 2. Sırada Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 2-1 yenerek sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yarıda konuk takım Konyaspor öne geçse de, Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmayı başardı.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftası olan 38. haftada Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Hakem Oğuzhan Çakır'ı düdük çaldığı maç saat 16.00'da başladı.

Konuk takım Konyaspor 4. dakikada Melih Bostan'ın attığı golle Fenerbahçe karşısına 1-0 öne geçti ve birinci yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerahçe 75. dakikada İrfan Can Kahveci ve 82.dakikada Yusuf en Nesyri'nin attığı golle skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı ve Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.