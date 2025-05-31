Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Sezonu 2. Sırada Tamamladı

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftası olan 38. haftada Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Hakem Oğuzhan Çakır'ı düdük çaldığı maç saat 16.00'da başladı.

Konuk takım Konyaspor 4. dakikada Melih Bostan'ın attığı golle Fenerbahçe karşısına 1-0 öne geçti ve birinci yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerahçe 75. dakikada İrfan Can Kahveci ve 82.dakikada Yusuf en Nesyri'nin attığı golle skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı ve Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı.