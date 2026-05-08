Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaparak maç için son hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik idmanın ardından bireysel çalışma gerçekleştiren futbolcular günü tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya gidecek.
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi yarın 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.