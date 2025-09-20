Fenerbahçe kongresinde ortalık karıştı
Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Sadettin Saran ve ekibinin olduğu locaya kahve bardağı fırlatıldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda tansiyon yükseldi. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı tarihi kongrede, beklenmedik bir gerginlik yaşandı.
SARAN'IN LOCASINA KAĞIT BARDAK FIRLATILDI
Genel kurul alanında Sadettin Saran ve ekibinin bulunduğu locaya, kahve bardağı fırlatıldı. Olay, kısa süreli şaşkınlığa neden olurken çevrede bulunan üyeler araya girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.