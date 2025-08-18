Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler, bu transferi en geç yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyor. Kulüp Başkanı Ali Koç, bugün Benfica ile görüşme gerçekleştirerek son pürüzleri gidermeye çalışacak. Transferin en geç yarın akşama kadar tamamlanması hedefleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler yarın akşama kadar bu transferi noktalamayı planlıyor.

YARIN AKŞAMA KADAR BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.

ALİ KOÇ BENFICA İLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.

