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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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