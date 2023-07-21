Üye Girişi
Haberler

Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Wilfried Zaha transferinden sonuç alamayınca Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Wilfried Zaha transferinden henüz sonuç alamayan Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı.

Ekambi'nin Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertliler transferi uygun bir maliyete bitirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Ekambi, çıktığı 38 mücadelede 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title