Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe'nin bugün sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Fenerbahçe'nin bugün sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Demokrat Özgür Güneş eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yaşar Kemal, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title