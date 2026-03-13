Haberler

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi Özgür Yankaya olurken, hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'din 26. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Söz konusu müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak yapacak. Süleyman Bahadır da maçın 4. hakemi olacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya, AVAR'da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var