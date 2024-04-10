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Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın İstanbul etabı çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün müsabaka için Atina'ya hareket edecek.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu da belli olurken, tedavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku da kafilede bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise kadroda yer aldı.

İŞTE 24 KİŞİLİK KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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