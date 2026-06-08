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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan iki transfer

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, libero Brenda Castillo ve orta oyuncu Sinead Jack-Kısal'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, libero Brenda Castillo ve orta oyuncu Sinead Jack-Kısal'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, iki transferi de kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıkladı.

Milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal, geçen sezonu Eczacıbaşı Dynavit'te, Dominikli Brenda Castillo ise Savino Del Bene'de tamamladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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