Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Peritan Bozdağ ile Anlaşma Sağladı

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatanspor'dan orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı transfer etti. Azerbaycan Milli Takımı'nda da forma giyen Bozdağ ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını giyen Peritan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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