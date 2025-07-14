Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Peritan Bozdağ ile Anlaşma Sağladı
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatanspor'dan orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı transfer etti. Azerbaycan Milli Takımı'nda da forma giyen Bozdağ ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını giyen Peritan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor