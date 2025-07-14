Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Peritan Bozdağ ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını giyen Peritan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.