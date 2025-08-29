Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu itibarıyla teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti.
İSTANBUL, –FENERBAHÇE'de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor