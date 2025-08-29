Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu itibarıyla teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti.

İSTANBUL, –FENERBAHÇE'de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi

Ünlü isim dünyaevine girdi! Damadın gözyaşları geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.