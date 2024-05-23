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Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, iki gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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